Prefeitura de SP coloca blocos entre córrego e avenida onde casal foi arrastado por enxurrada

Equipes da Prefeitura de São Paulo instalaram blocos de concreto entre o Córrego Morro do S e a Avenida Carlos Caldeira Filho, na Vila Andrade, na zona sul da capital paulista, na madrugada de sábado, 17. Um dia antes, o carro de um casal de idosos foi arrastado por uma enxurrada no mesmo local.

A Subprefeitura do Campo Limpo afirmou, em nota enviada ao Estadão, que a ação é uma medida emergencial de proteção. Segundo o órgão municipal, um guarda-corpo havia sido instalado na margem do córrego em 2024, mas a estrutura foi vandalizada e furtada.

A subprefeitura informou ainda que a Avenida Carlos Caldeira Filho recebe serviços frequentes de zeladoria, intensificados durante o período de chuvas. De acordo com a administração regional, as ações de limpeza, desobstrução e manutenção de galerias e córregos ocorrem de forma contínua na região e que, na manhã de sexta-feira, 16, equipes realizaram a limpeza e retirada de detritos do Córrego Morro do S.

O carro em que estavam Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, e Marcos da Mata Ribeiro, de 68, foi arrastado por uma enxurrada na Avenida Carlos Caldeira Filho por volta das 18h de sexta-feira. O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Marcos no sábado, no Rio Pinheiros. As buscas por Maria Deusdete continuam nesta segunda-feira, 19.

Outro veículo também foi arrastado na mesma via. O condutor foi localizado em bom estado de saúde ainda na sexta-feira.

A Prefeitura de São Paulo informou que, como medida estrutural, está investindo R$ 261,4 milhões na construção de um reservatório de contenção de cheias no Capão Redondo e na canalização de 3 quilômetros do córrego Água dos Brancos.

"As intervenções beneficiam a bacia do Morro do S e têm como objetivo reduzir enchentes na Avenida Ellis Maas e no entorno do Parque Santo Dias", afirmou a gestão municipal. "A obra vai beneficiar 870 mil moradores dos bairros Capão Redondo, Campo Limpo, Vila Andrade e Jardim São Luís e está prevista para ser concluída até junho deste ano."

A Prefeitura disse também que, para ampliar a capacidade do sistema de drenagem da região do Campo Limpo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras publicou, em 26 de dezembro, um edital para a contratação das obras do reservatório do Córrego Freitas. A abertura dos envelopes está prevista para 5 de fevereiro.