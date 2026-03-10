Capa Jornal Amazônia
Prefeitura de SP abre consulta pública sobre projeto de 'Times Square'; entenda

Estadão Conteúdo

O projeto Boulevard São João, chamado informalmente de "Times Square paulistana" está em consulta pública online, aberta pela Prefeitura de São Paulo até 24 de março.

A iniciativa prevê a instalação de grandes painéis de LED no cruzamento das avenidas São João e Ipiranga, na região central, para veiculação de anúncios.

Para participar da consulta pública, o interessado deve estar logado no sistema da Prefeitura, selecionar as alternativas e enviar as suas contribuições. Para quem não está logado, é possível apenas visualizar as respostas dos demais participantes.

Já aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), o projeto da "Times Square paulistana" será discutido na quarta-feira, 11, em reunião da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão responsável pela aplicação da Lei Cidade Limpa.

Os painéis previstos têm dimensões que vão de 300 a 1000 m², em quatro edifícios: Cine Paris República, Herculano de Almeida, Galeria Sampa e Edifício New York. Também deve haver projeções na empena do edifício Independência II, que abriga o Bar Brahma.

Segundo a Prefeitura, a proposta prevê investimento privado de cerca de R$ 6 milhões ao longo de três anos.

Também estão contemplados no projeto:

- Recuperação das fachadas da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e da estátua da Mãe Preta (ambas no Largo do Paiçandu) - Restauro do histórico Relógio de Nichile (Praça Antonio Prado) - Instalação de novos bancos e lixeiras ao longo da Avenida São João

