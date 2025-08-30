Prefeitura amplia monitoramento do Smart Sampa com 5,3 mil câmeras

Por meio de uma parceria com a empresa Gabriel, a Prefeitura de São Paulo vai acrescentar 5,3 mil câmeras de segurança integradas ao Smart Sampa, programa de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

Atualmente, o programa conta com 32 mil câmeras distribuídas pela cidade, sendo 12 mil provenientes da iniciativa privada. O objetivo é identificar suspeitos, foragidos e pessoas desaparecidas por meio da tecnologia de reconhecimento facial. A Prefeitura estima chegar a 40 mil dispositivos até o final do ano.

O Executivo promove a expansão por meio de um edital de chamamento público publicado no ano passado, que prevê a integração de câmeras da iniciativa privada, de concessionárias e de munícipes ao Smart Sampa. A proposta é que todas as imagens sejam integradas dentro de uma única plataforma da Prefeitura.

"As imagens desses equipamentos são incorporadas à central de monitoramento, ampliando a cobertura da cidade e fortalecendo as ações de prevenção e resposta rápida da Guarda Civil Metropolitana (GCM)", afirmou a Prefeitura.

A Gabriel é uma empresa de tecnologia que já possui câmeras - conhecidas como "camaleões" - instaladas na frente de condomínios em São Paulo. Com a parceria, essas câmeras também abastecerão a central de monitoramento.

"Com a entrada dos camaleões no Smart Sampa, são mais de 5.300 câmeras protegendo a cidade e auxiliando as autoridades com tecnologia 100% brasileira", disse a empresa em nota.

A integração permitirá que as autoridades tenham acesso em tempo real às imagens e a um histórico de 14 dias do que foi gravado. A Gabriel já colabora com a Polícia Civil por meio de uma plataforma que compartilha, mediante ofício, imagens que podem auxiliar nas investigações e na solução de crimes.

A empresa também atua no Estado do Rio de Janeiro, na capital e em Niterói, com foco na leitura de placas de veículos. Ao todo, são mais de 14 mil câmeras instaladas nas três cidades.

Segundo a Gabriel, a tecnologia já ajudou a analisar mais de 9 mil ocorrências criminais, contribuiu para o indiciamento de 500 suspeitos, localizou 11 pessoas e auxiliou na inocência de nove indivíduos.

"A integração da Gabriel ao Smart Sampa representa um passo decisivo na construção de cidades mais inteligentes, seguras e justas. Com impacto comprovado nos principais centros urbanos do país, a empresa reafirma sua missão de colocar a tecnologia a serviço da segurança", afirmou a companhia.