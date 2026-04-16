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Prédio em SC afunda, fere moradores e local é evacuado às pressas

Três pessoas sofreram ferimentos leves após serem atingidas por estilhaços de vidro, quando janelas se romperam durante o incidente. Elas foram atendidas no local

Estadão Conteúdo

Parte de um prédio cedeu no centro de Itajaí, em Santa Catarina, provocando a retirada de moradores e a interdição total do imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio apresentou um rebaixamento estimado entre 30 e 40 centímetros. As causas e a extensão do deslocamento estrutural ainda estão sendo apuradas.

Três pessoas sofreram ferimentos leves após serem atingidas por estilhaços de vidro, quando janelas se romperam durante o incidente. Elas foram atendidas no local.

As equipes de emergência foram acionadas na noite da última quarta-feira, 15, por volta das 21h30. Segundo os bombeiros, após avaliações técnicas conjuntas, foram adotadas medidas preventivas, como o desligamento da energia elétrica e a realização de medições topográficas para monitoramento da estrutura.

Dois imóveis vizinhos também foram desocupados por precaução.

O edifício tem um bloco com 16 unidades, distribuídas em quatro andares, todas destinadas à locação. O acesso está completamente bloqueado até a finalização das avaliações.

A suspeita é de que o incidente esteja relacionado ao rompimento de uma cisterna com mais de 50 anos, localizada sob o prédio, o que pode ter comprometido as fundações e provocado o deslocamento.

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DESMORONAMENTO/PRÉDIO/ITAJAÍ/FERIDOS
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