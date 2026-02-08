Pré-carnaval deste domingo interdita grandes avenidas e ruas de SP; veja quais

O trânsito na cidade de São Paulo deste domingo, 8, está com diversos bloqueios em importantes vias com o início da programação oficial de carnaval de rua. A lista inclui ruas e avenidas das regiões central, sul, norte, leste e oeste.

A Prefeitura estima 16,5 milhões de foliões entre o pré e o pós-carnaval, com 627 desfiles. Confira, a seguir, informações sobre algumas das centenas de bloqueios, com a indicação de desvios:

Faria Lima

A Avenida Brigadeiro Faria Lima abrange alguns dos principais percursos de megablocos da cidade. Neste domingo, a previsão é que o último desfile seja encerrado às 19h.

Entre as vias com interrupções, estão trechos das ruas Ramos Batista, Fiandeiras e Professor Atílio Innocenti. Os desvios indicados pela CET são pelas ruas Santa Justina e Ministro Jesuíno Cardoso, assim como pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

Pedro Álvares Cabral

O entorno do Parque do Ibirapuera recebe novos megablocos neste domingo. A previsão é que o último desfile termine às 18h.

Outros bloqueios nas adjacências incluem trechos das ruas Manuel da Nóbrega, Abílio Soares, Marechal Maurício Cardoso, Artur Etzel, Paulino Camasmie e Rodolfo Troppmair. Os desvios indicados são para as Avenidas Brigadeiro Luís Antônio, Marechal Estênio Albuquerque Lima e 23 de Maio.

Henrique Schaumann

A importante avenida de Pinheiros também terá bloqueios. A previsão é de liberação total do trânsito até as 20h.

A interrupção para carros abrange o trecho da via entre a Avenida Rebouças e a Rua Teodoro Sampaio, além da Rua Artur de Azevedo (entre a ruas Lisboa e Henrique Schaumann). Os desvios indicados incluem as Ruas Cardeal Arcoverde e João Moura, além da Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

Rua da Consolação

A via da região central tem programação dupla de dois megablocos: Bloco Skol (com o DJ escocês Calvin Harris) e Acadêmicos do Baixo Augusta. O último desfile deve ocorrer até às 19h. A restrição de tráfego abrange da Avenida Paulista até o entorno da Praça Franklin Roosevelt.

Com os desfiles, também serão realizados bloqueios de travessas do entorno. Desse modo, o trânsito estará interrompido em alguns trechos das ruas Matias Aires, Fernando de Albuquerque, Piauí, Sergipe, Maceió, Caio Prado, Amaral Gurgel, Augusta, Major Sertório e outras.

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) indica desvios pelas avenidas Augusta, Higienópolis, Nove de Julho, Pacaembu, Angélica e General Olímpio da Silveira.

Marquês de São Vicente

A via da zona oeste terá bloqueios para a passagem do megabloco da cantora Lexa, principalmente entre a Praça Luiz Carlos de Mesquita e Avenida Doutor Abraão Ribeiro. A previsão é de liberação da via por volta das 20h.

Entre as demais vias interditadas, estão trechos das ruas do Bosque, da Várzea, Gaspar Ricardo Jr, Doutor João Fairbanks, Quirino do Santos e José Gomes Falcão, além da Avenida Thomás Edison. Os desvios indicados pela CET incluem as Avenidas Ordem e Progresso, Presidente Castelo Branco e Otaviano Alves de Lima.

Rua dos Pinheiros

A boêmia via de Pinheiros deve ser liberada para carros a partir das 18h. Os bloqueios incluem trechos das ruas Mourato Coelho, Fradique Coutinho, Mateus Grou, Doutor Virgílio de Carvalho, Joaquim Antunes, Cônego Eugênio Leite e Francisco Leitão, entre outras. O desvio indicado pela CET é pela Avenida Rebouças.

Rua Laguna

A via do distrito Santo Amaro recebe dois blocos neste domingo, incluindo o liderado pela cantor Luísa Sonza. A previsão é que o último desfile termine às 18h.

A interrupção impactará especialmente trechos da Rua Laguna e da Avenida Arquiteto Carlos Bratke. Os desvios indicados incluem as ruas Castro Verde, João Carlos da Silva Borges, Missionários e João C. da Silva Borges.

Largo do Arouche

O entorno do Largo do Arouche terá interdições até a noite, com previsão de encerramento do último desfile às 21h. Os bloqueios envolvem principalmente a Avenida Vieira de Carvalho, o entorno da Praça da República, e trechos das Avenida São Luís, São João e Ipiranga.

A CET recomenda a utilização das marginais Pinheiros e do Tietê, além das avenidas Radial Leste, 23 de Maio, Nove de Julho, Tiradentes, Prestes Maia e Santos Dumont.

Barão de Tatuí e Barão de Limeira

Trechos do entorno das ruas Barão de Tatuí e da Barão de Limeira, na Santa Cecília, também terão bloqueios. A previsão é que o último desfile termine às 18h.

Entre as vias com interrupções, estão a ruas Jaguaribe, Martim Francisco, Imaculada Conceição, Canuto do Val, Dona Veridiana, Frederico Abranches, Aureliano Coutinho e Baronesa de Itu, além da Alameda Eduardo Prado. As principais alternativas indicadas pela CET são a Avenida São João e Alameda Barros.

Engenheiro Caetano Álvares

A importante via da zona norte terá desfiles ao menos até as 18h. Os bloqueios devem afetar também trechos da Praça Joaquim Lobo x R. Inácio Mammana e da Rua Pires da Silva.

Os desvios indicados pela CET incluem as ruas Mariquinha Viana e Francisco Pecoraro, além das avenidas Daniel Malettini e Meireles Reis.