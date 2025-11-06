Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Praia em região turística na Bahia tem ação policial que termina em tiroteio e cinco mortos

Estadão Conteúdo

Uma operação policial deflagrada na região turística de Caraíva, distrito de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, terminou com um tiroteio e cinco suspeitos mortos. A ofensiva policial envolveu agentes da Polícia Federal (PF), Civil e Militar e mirou traficantes ligados ao Comando Vermelho.

Segundo as investigações, o grupo em questão praticava homicídios e assaltos na região, além de fazer ameaças aos moradores e comerciantes por meio de vídeos divulgados na internet, exibindo armas de grosso calibre e tentando impor horários de toque de recolher.

De acordo com informações do governo da Bahia e da Polícia Federal, os agentes de segurança foram recebidos com tiros pelos criminosos e revidaram. Cinco integrantes da facção foram atingidos. Eles foram socorridos, mas não resistiram.

A polícia foi mobilizada para Caraíva, área turística da região sul da Bahia, para cumprir mandados de busca e apreensão em razão da operação "Vertice I", deflagrada após investigações sobre a atuação da organização na região.

Durante a operação, foram apreendidos armamentos, sendo dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas e uma granada. Drogas também foram apreendidas, mas a Polícia Federal não especificou o tipo e a quantidade.

A PF afirma que os cinco suspeitos atingidos e mortos "são apontados como lideranças locais e conhecidos pela violência com que atuavam na região".

Conforme a Secretaria de Segurança da Bahia, os alvos da operação estavam envolvidos com homicídios, tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. As identidades dos suspeitos não foram informadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO VÉRTICE I/CV/CARAÍVA/BA/TIROTEIO/MORTOS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda