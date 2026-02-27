Capa Jornal Amazônia
Porsche é abandonado na Marginal Tietê após batida

Estadão Conteúdo

Um Porsche Panamera colidiu contra a traseira de outro veículo na Marginal Tietê na madrugada desta sexta-feira, 27. O acidente aconteceu na altura do bairro Canindé, na zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista do carro de luxo abandonou o veículo e fugiu do local após a batida.

Segundo relato do proprietário do carro atingido, pouco depois da colisão duas pessoas tentaram retirar o Porsche do local. Na primeira tentativa, um homem chegou até o veículo, mas foi advertido de que a Polícia Militar havia sido acionada e deixou a via.

Horas depois, um segundo homem voltou a tentar remover o automóvel, mas também não concluiu a ação.

Os veículos foram apreendidos e encaminhados para perícia. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás), responsável pela investigação. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do caso.

Palavras-chave

ACIDENTE/MARGINAL TIETÊ/PORSCHE
