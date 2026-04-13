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Porsche bate em outro carro em acidente grave no Túnel Ayrton Senna, zona sul de São Paulo

Ao menos duas pessoas ficaram feridas e o motorista do carro de luxo fugiu do local

Estadão Conteúdo

Um veículo Porsche atingiu outro carro na manhã desta segunda-feira, 13, no Complexo Viário Ayrton Senna, na região de Moema, zona sul da capital paulista. Ao menos duas pessoas ficaram feridas e o motorista do carro de luxo fugiu do local.

A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do acidente, bem como a identidade do motorista envolvido na ocorrência.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. "No local, foi constatado que um veículo Porsche colidiu com um Fiat/Palio, onde estavam as duas vítimas, um homem de 51 anos e uma mulher, de 31, que foram socorridos à UPA Vila Mariana", disse a SSP.

A secretaria afirma que o motorista do carro de luxo fugiu, após os fatos. "O veículo foi apreendido e a perícia foi acionada", destacou.

O caso foi registrado no 27º DP (Ibirapuera) e é investigado pelo 36º DP - Vila Mariana, que é a unidade responsável pela área dos fatos.

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