Porcentual estrangeiro no Brasil tem 1ª alta desde 1900

Pela primeira vez em mais de um século foi registrado aumento na porcentagem de estrangeiros que vivem no Brasil. O número de estrangeiros e naturalizados passou de 592 mil, em 2010, para cerca de 1 milhão, em 2022 - alta de 70,3%.

Esse salto se deve ao grande fluxo de venezuelanos que vieram para o País nos últimos dez anos por causa da crise econômica e humanitária. Desde 1900, quando os estrangeiros representavam 7,3% da população brasileira, a taxa vinha caindo. Em 2022, o Censo registrou a primeira alta nessa porcentagem desde o início do século 20. É também o maior número absoluto de estrangeiros vivendo no Brasil desde 1980. Segundo o IBGE, os estrangeiros e naturalizados são, atualmente, 1.009.341, o que equivale a 0,5% da população.

Venezuela

Também houve mudança considerável do local de origem dessas pessoas. No passado, elas vinham da Europa e dos Estados Unidos. Agora, elas vêm da América Latina, em especial da Venezuela.

Entre os estrangeiros e naturalizados registrados neste Censo, 460 mil haviam imigrado até 2012, 151 mil entre 2013 e 2017 e outros 399 mil entre 2018 e 2022. Isso revela que o fluxo mais recente já é responsável pela maior parte das pessoas nascidas no exterior e residindo no Brasil.

Ao longo da última década foi registrado grande crescimento na proporção de imigrantes oriundos da América Latina, que passaram de 27,3% do total em 2010, para 72% em 2022. De 2,8 mil venezuelanos residentes em 2010, passou-se a ter 272 mil, sem contar os números do ano passado.

Os aumentos ocorreram simultaneamente à redução de fluxos da Europa (29,9% para 12,2%) e do norte da América (20,4% para 7%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.