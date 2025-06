Por que Santo Antônio, o santo casamenteiro, é tão popular no Brasil?

Nesta sexta-feira, 13, é celebrado o dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro. Ele ganhou essa fama depois de supostamente ter atendido ao pedido de uma moça que só conseguiria se casar se tivesse um dote (dinheiro ou posses que a família da noiva oferecia ao noivo, para convencê-lo a se casar), segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Ela não tinha dinheiro, mas, após rezar diante de uma imagem de Santo Antônio, recebeu um bilhete com instruções. Deveria entregar o papel a um determinado comerciante, e o bilhete dizia que ele deveria dar à moça moedas de prata correspondentes ao peso do papel.

Pensando que o papel pesaria muito pouco, o comerciante aceitou. Em uma balança de dois lados, ele colocou o papel de um lado e começou a preencher o outro com moedas de prata, até que a balança chegasse ao equilíbrio.

Foram necessários 400 escudos, e o comerciante então se lembrou de uma promessa que havia feito a Santo Antônio e que não havia cumprido: dar 400 escudos de prata a um desconhecido. A jovem recebeu a quantia e, então, pôde se casar.

Antônio é um dos santos mais venerados pela Igreja Católica no Brasil. De acordo com a CNBB, o País possui 3 arquidioceses e 11 dioceses que tomam Santo Antônio por padroeiro ou titular. Também são 24 as catedrais dedicadas ao santo e 13 municípios brasileiros que o têm como padroeiro.

Diversas comunidades em todo o Brasil celebram este 13 de junho com as tradicionais trezenas de Santo Antônio e com a bênção e distribuição do pãozinho de Santo Antônio.