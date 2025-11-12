Capa Jornal Amazônia
Por que o Vaticano nega supostas aparições de Jesus na França: 'Parece enganoso'

Estadão Conteúdo

O Vaticano publicou na última terça-feira, 3, uma carta ao bispo de Bayeux-Lisieux, na França, na qual o Dicastério para a Doutrina da Fé considera definitivamente "não sobrenatural" o fenômeno envolvendo as supostas aparições de Jesus na cidade de Dozulé, ligadas à figura de Madeleine Aumont.

A nova instrução aprovada pelo papa Leão XIV afirma que Jesus pode responder a orações, mas não fez aparições na região. "Parece enganoso, tanto do ponto de vista teológico quanto pastoral-simbólico, comparar a "Cruz Gloriosa" de Dozulé com a de Jerusalém", diz o texto assinado por dom Víctor Manuel Fernández.

As aparições teriam ocorrido entre 1972 e 1978, segundo Madeleine. A mensagem principal incluiria o pedido de construir uma cruz luminosa, com 738 metros de altura. Segundo o texto publicado, "o conteúdo das supostas mensagens, embora contenha exortações à conversão, à penitência e à contemplação da Cruz, levanta algumas questões teológicas delicadas que merecem esclarecimento, para que a fé dos fiéis não seja exposta ao risco de distorções".

A carta afirma que "qualquer outro sinal, por mais devoto ou monumental que seja, não pode ser colocado no mesmo plano".

O Dicastério reforçou ainda que, embora a veneração da cruz seja legítima e importante como "meio de conversão" e aprofundamento da fé, ela não deve apoiar-se em aparições privadas que assumam "autoridade sobrenatural" sem o adequado discernimento eclesial.

Na última semana, o Vaticano instruiu os católicos do mundo a não se referirem a Maria como "corredentora". Segundo o decreto, a Igreja reconhece que Maria "cooperou" na obra redentora de Cristo, mas não atuou como uma mediadora.

O decreto apontou que o título de "corredentora" carrega um risco de "obscurecer a única mediação salvífica de Cristo", podendo causar "confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã".

