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Por que o tambaqui faz sucesso no mundo? Veja benefícios do peixe amazônico

Rico em nutrientes e presente na cultura da Amazônia, alimento ganha destaque internacional

Hannah Franco
fonte

Tambaqui: benefícios, nutrientes e por que faz sucesso. (Foto: Armando Júnior/ Rede Amazônica)

O tambaqui, um dos peixes mais tradicionais da culinária amazônica, tem chamado atenção fora do Brasil. Presente no dia a dia de comunidades ribeirinhas, o alimento começou a aparecer em rankings internacionais por reunir sabor, valor nutricional e benefícios à saúde.

Conhecido pelo preparo assado na brasa ou em receitas regionais, o tambaqui vai além da tradição local e passa a ocupar espaço no debate sobre alimentação saudável no mundo.

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Por que o tambaqui é considerado saudável

O destaque do tambaqui está na sua composição nutricional. O peixe é rico em proteínas de alto valor biológico, fundamentais para a manutenção dos músculos e tecidos do corpo. Além disso, possui gorduras consideradas benéficas, como os ácidos graxos da família ômega, associados à saúde do coração e do cérebro.

Minerais como fósforo, potássio e selênio, além de vitaminas do complexo B, também fazem parte da composição do alimento.

Uma característica marcante do tambaqui é a presença de gordura entremeada na carne. Esse fator contribui para deixar o peixe mais macio e suculento, o que agrada ao paladar.

Essa mesma gordura também ajuda a prolongar a sensação de saciedade, o que pode contribuir para o controle alimentar em dietas equilibradas.

image Imagem do prato de tambaqui defumado com arroz paraense (Divulgação/Engenho Dedé)

Tambaqui se destaca como alternativa a peixes importados

Peixes como salmão e atum são frequentemente associados à alimentação saudável, mas o tambaqui surge como uma alternativa local relevante no Brasil.

Por ser nativo da Amazônia, o consumo do peixe fortalece a economia regional e valoriza a cultura alimentar local, além de reduzir a dependência de produtos importados, quando produzido de forma sustentável.

Vantagens de incluir o tambaqui na alimentação

Na prática, o tambaqui é um alimento versátil e já presente na rotina de muitas famílias brasileiras, especialmente na região Norte. Entre os principais benefícios no dia a dia, estão:

  • Facilidade de consumo: já faz parte da cultura alimentar em diversas regiões
  • Versatilidade: pode ser preparado assado, grelhado, cozido ou em caldos
  • Diversidade de cortes: permite diferentes escolhas conforme o objetivo da refeição

Como preparar o tambaqui de forma mais saudável

O modo de preparo influencia diretamente nos benefícios do alimento. Métodos como assar, grelhar ou cozinhar ajudam a manter o valor nutricional e evitam o excesso de gordura. A combinação com acompanhamentos como legumes, saladas e alimentos integrais contribui para refeições mais equilibradas. Já o consumo frequente de frituras pode reduzir os benefícios do peixe.

A procedência do tambaqui também é um fator importante. A escolha de produtos de origem confiável e com certificação ajuda a garantir qualidade e segurança alimentar. Além disso, práticas sustentáveis na pesca e na aquicultura são essenciais para preservar a espécie e manter o equilíbrio ambiental na região amazônica.

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