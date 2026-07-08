Por que 142857 é um 'número mágico'? Aprenda truque fácil e veja explicação matemática

Alguns números passam despercebidos no cotidiano, enquanto outros conquistam um lugar especial na história da matemática. É o caso do 142857, uma sequência de seis dígitos que há séculos desperta a curiosidade de estudiosos, pesquisadores e admiradores dos mistérios dos números.

Conhecido como um “número mágico” por causa de suas propriedades surpreendentes, o 142857 se tornou um dos exemplos mais famosos da matemática recreativa, área que transforma cálculos e padrões numéricos em verdadeiros desafios de lógica e descoberta.

Qual a razão da "magia" da sequência numérica?

Fora das interpretações místicas, porém, o encanto do número está principalmente na matemática. Ele ganhou popularidade com divulgadores como Martin Gardner e Shakuntala Devi, conhecida mundialmente como a “computadora humana”, que ajudaram a mostrar como suas propriedades podem surpreender qualquer pessoa.

A fama do 142857 chegou até a literatura. O número aparece como elemento central do romance "Ratner's Star", do escritor americano Don DeLillo. Na obra, cientistas tentam decifrar uma mensagem recebida de uma estrela distante da Via Láctea, formada justamente por esses seis algarismos.

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O número que virou truque de mágica

Além de chamar a atenção dos matemáticos, o 142857 também conquistou espaço entre mágicos e ilusionistas. Isso porque suas características permitem criar truques capazes de dar a impressão de previsão ou até de leitura de pensamentos.

Um exemplo simples pode ser feito com uma calculadora de celular. Saiba como:

a pessoa escolhe o número 10101,

multiplica por qualquer número entre 1 e 6,

divide o resultado por 7

depois multiplica por 99.

O resultado final estará relacionado aos mesmos seis algarismos: 1, 2, 4, 5, 7 e 8, justamente os números presentes na sequência mágica 142857.

A matemática por trás do 142857

A principal característica do número aparece quando ele é multiplicado pelos números de 1 a 6:

142857 × 1 = 142857

142857 × 2 = 285714

142857 × 3 = 428571

142857 × 4 = 571428

142857 × 5 = 714285

142857 × 6 = 857142

O detalhe que chama atenção é que os resultados sempre usam exatamente os mesmos seis algarismos, apenas mudando a posição deles. O número parece “girar” sobre si mesmo, mantendo a mesma sequência circular. Essa característica faz com que o 142857 seja classificado como um número cíclico.

A origem da curiosa sequência

O segredo do 142857 está ligado à fração 1 dividida por 7. Quando essa divisão é realizada, o resultado é uma dízima periódica: 1 ÷ 7 = 0,142857142857...

A sequência de seis números se repete infinitamente após a vírgula. Por isso, o 142857 possui uma relação especial com o número 7 e com os ciclos da divisão matemática.

Essa combinação entre repetição, simetria e previsibilidade transformou o 142857 em um dos números mais famosos da matemática. Mais do que um simples conjunto de algarismos, ele mostra como padrões surpreendentes podem surgir em operações aparentemente comuns.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)