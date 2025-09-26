Capa Jornal Amazônia
Poluição após chuvas causa morte de peixes no Parque da Aclimação, em SP

Estadão Conteúdo

Uma grande quantidade de peixes mortos vem sendo registrada no Parque da Aclimação, na zona sul de São Paulo, desde os temporais da última segunda-feira, 22. O lago do parque é abastecido por rios e funciona como sistema de contenção que ajuda a prevenir alagamentos na região.

De acordo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) a chuva causou um acúmulo de poluição que foi levada ao lago do parque pelos córregos, alterando as condições da água "de forma significativa" e "tornando o ambiente inadequado à sobrevivência dos peixes".

A pasta disse ainda ter instalado barreiras provisórias para reduzir o arraste de resíduos e que segue monitorando a área. A secretaria também acionou a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) para adotar medidas de integridade hídrica e preservação da biodiversidade local.

A Sabesp, por sua vez, informou que a Estação de Flotação de Rios e Fundos (EFRF), responsável pelo manejo da qualidade da água do lago, "está em pleno funcionamento". Contudo, destacou que a manutenção da vida aquática depende da oxigenação constante da água, mas, como o lago não possui movimentação natural suficiente para isso, seria necessário o uso de aeradores.

"A instalação e o funcionamento desses equipamentos não são de responsabilidade da Sabesp", disse a companhia em comunicado.

Claudia Santana Martins, ex-conselheira do Conselho Gestor do Parque da Aclimação, lamentou a situação em suas redes sociais e lembrou que a ocorrência não é novidade. "Dois anos atrás houve outra mortandade de peixes, naquela vez em plena seca."

Ela acrescentou que o conselho gestor já denunciava, há anos, a chegada de poluição ao lago pelos córregos Pedra Azul e Jurubatuba.

Palavras-chave

Parque

Aclimação

peixes

mortes
