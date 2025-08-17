Capa Jornal Amazônia
Policial, que desapareceu durante voo com paramotor, é encontrado morto no Paraná

Estadão Conteúdo

Elair Utzig, agente da polícia judiciária paranaense, foi encontrado sem vida neste domingo, 17, em uma área rural, na divisa entre os municípios de Medianeira e Missal, no Paraná, de acordo com a Polícia Civil. Ele saiu para praticar voo de paramotor. O desaparecimento dele foi registrado no final da tarde de sábado, 16, por volta das 17h30.

A Polícia Civil do Paraná disse lamentar profundamente a perda do servidor e manifestou solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Ele trabalhava na Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Sudoeste. A polícia ainda investiga o que aconteceu. Foram acionados os Institutos de Criminalística e de Medicina Legal para os trabalhos periciais e demais providências legais.

