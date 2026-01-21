Policial militar desaparecido é encontrado morto em São Sebastião (SP)

A Polícia Militar (PM) de São Paulo confirmou a morte do policial militar Adhamo Félix dos Santos, de 42 anos, encontrado sem vida na noite de terça-feira, 20, às margens do Rio Una, em São Sebastião, litoral paulista. O agente, que integrava o efetivo da Operação Verão, havia desaparecido por volta das 2h05 do mesmo dia, durante o período de folga.

Segundo testemunhas, o militar estava acompanhado de colegas quando se dirigiu à foz do rio, onde costumava ir para lavar os pés após sair da praia, e não retornou. Cerca de 15 minutos após o desaparecimento, os demais policiais iniciaram buscas preliminares na região e na sequência acionaram o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

A área é isolada, sem iluminação pública e com baixa visibilidade, além de apresentar mar agitado, forte correnteza e elevada profundidade do rio, condições que dificultaram as buscas durante a madrugada.

Os trabalhos foram ampliados com a participação de equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e apoio do helicóptero Águia, que inspecionou áreas terrestres, aquáticas e aéreas. De acordo com a corporação, o corpo foi localizado por um pescador e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Embora a principal linha de apuração seja a de possível afogamento, a corporação afirma que nenhuma hipótese foi descartada. A ocorrência foi registrada na Seccional de São Sebastião. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.