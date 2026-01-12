Capa Jornal Amazônia
Policial militar de folga é morto a tiros durante briga em barraca de praia em Fortaleza

Estadão Conteúdo

Um policial militar de folga foi morto a tiros durante uma briga em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite de domingo, 11.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio.

"Conforme as primeiras informações, após ocorrer uma discussão em um estabelecimento comercial, um policial militar, que estava de folga, de 37 anos, foi lesionado por disparos de arma de fogo e foi a óbito. Outras duas pessoas também foram lesionadas e socorridas", diz a secretaria.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações para auxiliar nas investigações. O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) confirmou a identidade do militar morto como sendo o soldado Paulo Henrique de Lima Silva, conhecido como "Sd P. Silva", de 37 anos.

"A APS expressa seus sentimentos, primeiramente, à família do policial e a todos os colegas de farda que perderam um de seus combatentes. Neste momento de profunda dor, que Deus possa confortar o coração de todos e fortalecer familiares e amigos diante de tamanha perda", diz a nota da associação.

