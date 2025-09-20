Capa Jornal Amazônia
Policial entra na contramão em rua da zona oeste de SP e atinge moto e carro parados

Estadão Conteúdo

Um policial militar de folga provocou um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 20, na Pompeia, bairro da zona oeste de São Paulo. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que PMs foram até o local e foi constatado que houve uma discussão entre um policial militar, de 36 anos, e um outro homem, de 39.

Segundo moradores, o policial entrou na rua Desembargador do Vale na contramão, visivelmente embriagado, bateu e derrubou uma moto e colidiu em outro carro parado na via.

Ao ouvir o barulho da colisão, o homem foi até o encontro do policial, momento em que houve uma discussão.

Segundo a SSP, o policial de folga sacou a arma de fogo, mas foi desarmado pelo homem. O PM acabou se ferindo por um disparo. A arma foi apreendida por policiais militares e o policial envolvido foi socorrido ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso foi registrado como dano e lesão corporal no 91° DP (Ceasa).

Palavras-chave

Policial

acidente

SP

Pompeia
