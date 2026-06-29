Policial é morto com tiro na cabeça após briga com vizinho motivada por batidas no portão
Caso aconteceu na cidade de Santa Tereza do Oeste, na região de Cascavel, no oeste do Paraná
O policial civil João Ezequiel Pereira, de 52 anos, morreu no último domingo, 28, após ser baleado na cabeça durante uma discussão com seu vizinho. O caso aconteceu na cidade de Santa Tereza do Oeste, na região de Cascavel, no oeste do Paraná.
Conforme o delegado Fabiano Moza, o vizinho admitiu que abriu fogo contra João Ezequiel e foi preso na sequência. Ele não teve a identidade informada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.
À polícia, o vizinho informou que João Ezequiel teria ido à sua casa para buscar a esposa, que participava de uma confraternização. Segundo o suspeito, o interfone do imóvel estava quebrado, sendo necessário bater no portão para chamar os proprietários. O vizinho relatou que a briga começou porque o policial civil teria "chutado o portão da casa" quando chegou ao local, afirmou Moza.
"A discussão inicial foi porque o interfone estaria quebrado e estava escrito: Interfone quebrado, bata no portão. O proprietário do imóvel disse que ele (o policial João Ezequiel Pereira) teria dado chutes no portão. Então, não gostou do modo como a vítima chegou ao imóvel para buscar a esposa", disse o delegado em entrevista à imprensa.
Ainda de acordo com as investigações, o proprietário do imóvel teria efetuado pelo menos três disparos. Dois deles acertaram a cabeça do policial, sendo um no crânio e outro no rosto. O terceiro tiro atingiu a região dorsal da vítima, afirmou Moza.
O vizinho alegou que João Ezequiel Pereira estaria armado e que agiu em legítima defesa. A versão, contudo, foi refutada pela polícia.
"Foi lavrado o flagrante de delito por homicídio do proprietário do imóvel, tendo em vista que, pela quantidade de disparos efetuados contra a vítima, não condiz com legítima defesa", afirmou o delegado.
Moza disse que o policial civil não chegou a abrir fogo contra o vizinho. "Em tese, a vítima não efetuou nenhum disparo", explicou. As investigações devem prosseguir. As câmeras de monitoramento da casa do suspeito flagraram a cena e as imagens serão analisadas.
Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) lamentou a morte do policial João Ezequiel Pereira, que ingressou na corporação em 2010 e estava lotado na Delegacia de Polícia de Santa Tereza do Oeste. "A PCPR expressa suas condolências e todo o apoio aos familiares e amigos neste momento de dor", disse em nota.
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