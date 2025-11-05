Capa Jornal Amazônia
Policial Civil é preso em flagrante após roubar residência e fazer família refém em SP

Estadão Conteúdo

Um policial civil e outros dois homens foram presos em flagrante após assaltarem uma residência em Mauá, na Grande São Paulo. O crime foi filmado por câmeras de segurança do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, o trio usou uma caixa para simular a entrega de medicamos e ter acesso à residência. Eles fugiram em um veículo Nissan March branco e foram perseguidos pela PM. Ao descerem do veículo, os três alegaram que eram policiais civis e se recusaram a obedecer às ordens da equipe.

Durante a abordagem, a PM encontrou uma pistola com brasão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, utilizada no roubo. O indivíduo apresentou sua identidade funcional e alegou estar em diligência investigando tráfico de animais silvestres, sem conhecimento prévio de sua unidade. As versões apresentadas pelos abordados eram contraditórias e demonstravam nervosismo.

Na vistoria do veículo, os policiais militares encontraram placas de outro veículos no porta-malas, junto com diversos objetos, incluindo um televisor, binóculo, mochila com distintivo da Polícia Civil, algema, jaqueta da corporação, toucas tipo ninja, bonés, dois celulares (um da vítima) e a caixa com etiqueta contendo nome e endereço de uma das vítimas.

Os suspeitos foram levados ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde as vítimas já tinham registrado a ocorrência e apresentado os vídeos que auxiliaram na identificação dos autores. Por conta da participação do policial civil, a ocorrência foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil, na capital paulista. Os três suspeitos permaneceram detidos à disposição da Justiça

