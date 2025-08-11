Capa Jornal Amazônia
Policial civil é ferido durante tentativa de assalto na Marginal Tietê

Policial civil é ferido durante tentativa de assalto na Marginal Tietê

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma ocorrência registrada na noite de sábado, 9, na Marginal Tietê, zona norte de São Paulo, que terminou com um suspeito morto e um policial civil ferido.

Conforme as investigações, duas mulheres trafegavam pela via quando o pneu do carro em que estavam estourou após atingir um objeto na pista.

"Um motorista que seguia atrás - posteriormente identificado como policial civil - parou para ajudar na troca do pneu. Durante o atendimento, três homens armados saíram de uma área de mata próxima e anunciaram um assalto", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Segundo a SSP, o policial reagiu e houve troca de tiros. "Um dos suspeitos foi atingido e morreu após ser socorrido. O agente também foi baleado, mas conseguiu dirigir até um pronto-socorro, onde permanece internado em estado estável", acrescenta a pasta.

Equipes da Polícia Militar preservaram o local para a perícia, que recolheu cartuchos deflagrados e a arma usada pelo suspeito. As buscas continuam para localizar os outros dois envolvidos que conseguiram fugir.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e morte decorrente de intervenção policial pela 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT).

De acordo com a SSP, as investigações seguem com apoio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa - Polícia Civil de São Paulo (DHPP).

