Policial atropelado enquanto atendia vítimas em rodovia de SC: 'foi um segundo nascimento'

Estadão Conteúdo

Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizavam o atendimento de uma ocorrência em Biguaçu (SC), na véspera de Natal, foram atropelados por um carro que saiu da pista. Outras duas pessoas foram atingidas no acostamento da BR-101.

Os agentes enfrentaram o desafio de cuidar dos próprios ferimentos enquanto ajudavam as outras vítimas. Todos sobreviveram.

"Hoje eu tenho a experiência de saber o que o acidentado sente", disse o inspetor Gilberto Estrela ao programa Fantástico, da Rede Globo.

Estrela e Luiza Biasuz orientavam motoristas diante da pista, que estava molhada pela chuva, a poucos metros do posto da PRF, na região metropolitana de Florianópolis.

As imagens de segurança mostram o momento em que o veículo invade o acostamento e atinge dois carros parados. O impacto lançou as quatro pessoas que estavam no local para o alto e para os lados.

Mesmo ferido, o inspetor Estrela buscou o rádio para avisar a corporação. O socorro médico chegou em poucos minutos para atender os quatro feridos.

"Foi o segundo nascimento. Hoje eu tenho duas datas de aniversário. É a data de aniversário de nascimento e a data de renascimento."

O inspetor Estrela sofreu uma fratura na fíbula e lesões no rosto. Já a colega, Biasuz, passou por uma cirurgia no ombro e permanece internada .

O motorista do primeiro carro, que já havia saído da pista antes, teve ferimentos leves. Um amigo dele, que parou no acostamento para ajudar no primeiro incidente, sofreu uma fratura grave na perna e também precisa de cirurgia.

Variedades
