Policiais fantasiados de Scooby-Doo e Turma do Chaves prendem suspeitos no carnaval de SP

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo tem prendido suspeitos de crimes nos blocos de carnaval na capital paulista com agentes fantasiados, que se infiltram entre os foliões. No sábado, 14, policiais fantasiados de personagens do desenho animado Scooby-Doo capturaram três suspeitos de roubo de celulares em blocos na região do Paraíso, na zona sul. A operação, que também contou com um agente vestindo com um traje da série Round 6, resultou na recuperação de oito aparelhos.

No domingo, 15, os policiais se fantasiaram de personagens da Turma do Chaves para realizar prisões em blocos da região da República, no centro.

A operação deteve três homens por tráfico de drogas e duas mulheres por receptação de celular furtado.

Segundo a Polícia Civil, "a atuação disfarçada é complementar às demais estratégias e permite identificar com mais precisão o modus operandi de grupos criminosos que se aproveitam de grandes eventos para praticar delitos, especialmente furtos, tráfico e receptação".

A Polícia Civil paulista faz uso de fantasias para infiltrar agentes nos blocos desde o carnaval de 2024.

Segundo a corporação, as equipes à paisana seguirão atuando "em pontos estratégicos da capital, como Ibirapuera, Consolação e Paraíso, com foco na prevenção e repressão a crimes patrimoniais".

Os policiais infiltrados integram Operação Carnaval da Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as ações já resultaram na recuperação de mais de 60 celulares roubados ou furtados desde o fim de semana passado, que contou com blocos de pré-carnaval. A pasta não divulgou o balanço de registros de furtos e roubos de telefones.

