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Policiais à paisana prendem acusado de chefiar tráfico de Macaé na praia de Copacabana

Segundo a PM, Nogueira, que tinha o apelido de "Balão", já era monitorado há mais de um mês e foi detido por policiais

Estadão Conteúdo

Uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu neste domingo, 15, na praia de Copacabana, Wellington Ferreira Nogueira, homem acusado de chefiar o tráfico de drogas em Macaé, no norte do estado fluminense.

O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Nogueira. O espaço segue aberto para manifestações.

Segundo a PM, Nogueira, que tinha o apelido de "Balão", já era monitorado há mais de um mês e foi detido por policiais à paisana na areia da famosa praia da zona sul da cidade.

A detenção foi feita através de um trabalho de inteligência conjunto entre o 19º Batalhão da PM (Copacabana), o 32º BPM (Macaé), a Subsecretaria de Inteligência da PM e a Polícia Federal. Um drone também foi utilizado.

Conforme a Polícia Militar, Nogueira "exercia influência direta sobre a distribuição de entorpecentes e a organização das atividades ilícitas na região" e já tem uma condenação por invadir uma agência dos Correios e agredir uma funcionária, em 2020.

"A prisão de Wellington representa um importante avanço no combate ao tráfico de drogas no Norte Fluminense, especialmente na região de Macaé. Considerado uma das principais lideranças criminosas que atuavam no município, o suspeito exercia influência direta sobre a distribuição de entorpecentes e a organização das atividades ilícitas na região", afirmou a PM.

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