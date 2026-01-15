Capa Jornal Amazônia
Polícia resgata 41 cobras e mais de 200 ovos; animais eram enviados pelos Correios

Estadão Conteúdo

Um homem de 39 anos foi preso após a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental resgatarem 41 cobras e 264 ovos da mesma espécie, que seriam comercializados ilegalmente. A ação ocorreu na quarta-feira, dia 14, durante a Operação Corn Snake, deflagrada para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em Assis, no interior de São Paulo.

Entre os animais encontrados, 36 eram cobras adultas e cinco filhotes. Os 264 ovos estavam em incubadoras, prontos para eclodir. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), todos os animais foram encaminhados ao Serpentário de Botucatu (SP), onde receberão os cuidados necessários.

As investigações começaram após uma denúncia sobre o envio de animais pelos Correios. Duas serpentes foram localizadas em encomendas que teriam saído de Assis com destino a Florianópolis, em Santa Catarina. De acordo com a apuração, o responsável utilizou dados falsos no momento da postagem, mas acabou identificado, assim como o endereço usado para manter, preparar e enviar os animais de forma irregular.

O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária de Assis, onde o caso foi registrado.

