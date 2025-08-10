Polícia prende um dos autores de crime que terminou com PM baleado no pescoço

A Polícia Civil do Estado de São Paulo anunciou a prisão de Gabriel Vieira dos Santos neste sábado, 9. Ele foi um dos autores do roubo seguido de tentativa de homicídio contra um policial militar na região de Paraisópolis, na capital paulista, na última quinta, 7.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo),a prisão se deu em Mogi das Cruzes. " O criminoso, além de atacar o militar, levou a pistola quando a vítima recebeu um disparo de outro envolvido", informa o comunicado. Consta que o homem se entregou quando percebeu que policiais o cercavam. A pistola que foi tomada do PM estava escondida em Paraisópolis e foi recuperada.

O crime ganhou repercussão na última quinta, 7, quando um vídeo registrando o momento foi publicado nas redes sociais - posteriormente, também foi divulgado o vídeo gravado pela câmera corporal do agente. O policial entra em luta corporal contra um suspeito e, em seguida, é baleado no pescoço. O autor do disparo foge e o PM fica caído no chão, até posteriormente se levantar e caminhar para sua moto. Ele foi levado de helicóptero ao Hospital das Clínicas, consciente, e não correu risco de morte.

A situação teve início na Rua África do Sul, na Chácara Santo Antônio, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro. Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram sendo perseguidos. A Tropa de Choque cercou a comunidade em seguida, com blitz na avenida Giovanni Gronchi.

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pelo Deic

"Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam Gabriel Vieira dos Santos. Ele é um dos autores do roubo seguido de tentativa de homicídio contra um policial militar. O crime aconteceu na quinta-feira (07) em Paraisópolis, na Zona Sul. O criminoso, além de atacar o militar, levou a pistola quando a vítima recebeu um disparo de outro envolvido. A prisão aconteceu em Mogi das Cruzes, próximo à divisa com Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A arma acabou recuperada.

A prisão foi realizada por policiais da 1ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubo e Latrocínio). Santos optou por se entregar ao perceber que o cerco policial estava prestes a prendê-lo. Familiares do criminoso combinaram o local para a apresentação. A pistola do PM estava em um esconderijo em Paraisópolis, e foi recuperada pelos polícias da 1á Disccpat."