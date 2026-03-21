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Polícia prende suspeitos de espancar capivara no Rio e classifica ataque como 'bárbaro'

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante seis homens e apreendeu dois adolescentes por espancarem uma capivara na zona norte da capital. O caso aconteceu às 1h19 da madrugada deste sábado, 21, na orla da praia do Quebra Coco, na Ilha do Governador.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança. As gravações mostram o grupo agredindo repetidas vezes o animal com pedaços de madeira. A capivara chega a cair e rolar no chão, mas os ataques persistem.

A Polícia Civil definiu o episódio como um "bárbaro ataque" com "agressões brutais". O caso foi registrado como maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores.

Segundo a corporação, as imagens foram "fundamentais" para a identificação dos envolvidos.

Capivara está em clínica de reabilitação

Agentes da Patrulha Ambiental da Prefeitura realizaram o resgate da capivara. O animal recebeu os primeiros socorros ainda no local.

Depois, foi encaminhado para a Clínica de Reabilitação de Animais Silvestres para atendimento especializado.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirmou que a "capivara foi brutalmente agredida".

Pena de detenção e multa

As capivaras estão presentes em diversas áreas urbanas do Brasil, o que aumenta a exposição a situações de risco e maus-tratos.

A legislação prevê detenção e multa para quem pratica maus-tratos contra animais silvestres.

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