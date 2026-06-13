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Polícia prende segundo suspeito de tentativa de roubo que terminou em tiroteio no Metrô de SP

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira, 12, um homem de 27 anos suspeito de participar da tentativa de roubo que terminou em um tiroteio nas proximidades da Estação São Bento do Metrô, no centro de São Paulo, no dia 30 de maio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi localizado no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste da capital, após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia. De acordo com a SSP, ele tentou fugir da abordagem policial, mas foi detido e encaminhado à delegacia. Após audiência de custódia, teve a prisão temporária mantida.

A identificação do homem ocorreu durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil. Imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas na estação foram analisadas e, segundo a SSP, o suspeito aparece nas gravações do dia da ocorrência.

O caso ocorreu na tarde de 30 de maio, quando um policial civil de folga reagiu a uma tentativa de assalto nas proximidades do acesso à estação. Conforme as investigações, o agente, que é papiloscopista, havia acabado de comprar um notebook na região da Rua 25 de Março e foi abordado por três suspeitos.

As imagens de monitoramento mostram o momento em que o policial é rendido e fica sob a mira de ao menos uma arma de fogo. Em seguida, ele reage e efetua disparos em um dos corredores da estação, provocando correria entre os passageiros.

Ao menos seis pessoas ficaram feridas, entre elas um homem de 30 anos e sua filha de 11 meses. Ele foi atingido por disparos no abdômen, passou por cirurgia e sobreviveu. A menina sofreu um ferimento de raspão.

Um dos suspeitos também foi baleado durante a ocorrência. Ele recebeu atendimento médico, teve alta hospitalar e permaneceu preso após a Justiça decretar sua prisão preventiva.

Segundo a SSP, as investigações seguem em andamento para localizar e prender o terceiro suspeito de participar da ação.

O caso é apurado pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom). A Corregedoria da Polícia Civil também acompanha a ocorrência e apura a conduta do agente envolvido na troca de tiros.

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