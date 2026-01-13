Polícia prende líder do PCC suspeito de mandar matar o delegado Ruy Ferraz

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 13, três suspeitos de serem os mandantes do assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros em 15 de setembro de 2025.

O crime ocorreu em Praia Grande, na Baixada Santista. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal UOL e posteriormente confirmada pelo Estadão.

Entre os detidos estão Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido como Azul e apontado como um dos líderes do PCC, além de Marcio Serapião de Oliveira, apelidado de Velhote, e Manoel Alberto Ribeiro Tiexeira, o Manoelzinho. A reportagem busca contato com a defesa dos três detidos.

O assassinato e a vingança do PCC

Ruy Ferraz Fontes foi assassinado em setembro de 2025, na cidade de Praia Grande, litoral paulista. Ele atuava como secretário e chefiou a Polícia Civil de São Paulo entre 2019 e 2022.

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o delegado foi morto a mando do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC). A motivação seria vingança pela forte atuação de Fontes contra a facção.

Em 2006, Ruy Ferraz foi responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. Ele era amplamente conhecido por sua rigorosa postura contra a organização criminosa.

A conexão de 'Azul' com o delegado

Em 2019, durante a gestão de Ruy Ferraz Fontes como delegado geral, "Azul" foi um dos presos transferidos para presídios federais. A medida, solicitada pelo Ministério Público, levou criminosos da Penitenciária de Presidente Venceslau para outras unidades.

Fernando Gonçalves dos Santos cumpriu pena em Mossoró (RN) e havia deixado o presídio no mês passado.