Polícia prende homem investigado por desviar R$ 35 milhões de fortuna da avó

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem na última segunda-feira, 13, investigado por estelionato e exploração financeira contra a própria tia. Ele é suspeito de gerir fraudulentamente uma fortuna de R$ 35 milhões deixada pela avó.

A vítima é uma das filhas da idosa falecida e tia do suspeito. A mãe do homem, irmã da vítima, também está sob investigação neste caso.

Embora investigado pelo desvio milionário, o homem foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante a operação "Milionários Infiéis", deflagrada para apurar os crimes.

Detalhes da Operação "Milionários Infiéis"

O suspeito pagou fiança pelo porte ilegal de armas e foi liberado. O delegado Alexandre Bruno de Barros, da Delegacia do Idoso em Goiânia, afirmou que a partilha dos bens não foi feita de forma justa pelos investigados.

A ação foi conduzida em conjunto pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) de Goiânia e pela Delegacia de Polícia de Firminópolis, município onde os crimes teriam ocorrido.

Investigação avança em Goiás

O delegado reforçou que a operação busca apurar a exploração financeira de uma idosa. Ela foi vítima de estelionato na partilha de bens de sua mãe, falecida há dois anos.

A Polícia Civil informou a apreensão de documentos para análise e o bloqueio de bens superiores a R$ 30 milhões. A investigação está em fase final e será encaminhada ao Judiciário para responsabilização dos envolvidos.