Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Polícia prende homem investigado por desviar R$ 35 milhões de fortuna da avó

Além do homem, a mãe dele também é investigada pelo desvio de bens, que já soma mais de R$ 30 milhões bloqueados

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem na última segunda-feira, 13, investigado por estelionato e exploração financeira contra a própria tia. Ele é suspeito de gerir fraudulentamente uma fortuna de R$ 35 milhões deixada pela avó.

A vítima é uma das filhas da idosa falecida e tia do suspeito. A mãe do homem, irmã da vítima, também está sob investigação neste caso.

Embora investigado pelo desvio milionário, o homem foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante a operação "Milionários Infiéis", deflagrada para apurar os crimes.

Detalhes da Operação "Milionários Infiéis"

O suspeito pagou fiança pelo porte ilegal de armas e foi liberado. O delegado Alexandre Bruno de Barros, da Delegacia do Idoso em Goiânia, afirmou que a partilha dos bens não foi feita de forma justa pelos investigados.

A ação foi conduzida em conjunto pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) de Goiânia e pela Delegacia de Polícia de Firminópolis, município onde os crimes teriam ocorrido.

Investigação avança em Goiás

O delegado reforçou que a operação busca apurar a exploração financeira de uma idosa. Ela foi vítima de estelionato na partilha de bens de sua mãe, falecida há dois anos.

A Polícia Civil informou a apreensão de documentos para análise e o bloqueio de bens superiores a R$ 30 milhões. A investigação está em fase final e será encaminhada ao Judiciário para responsabilização dos envolvidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estelionato

homem

avó
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda