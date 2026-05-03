Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Polícia Militar faz operação para retirar barricadas do tráfico em Paraisópolis

Estadão Conteúdo

A Polícia Militar de São Paulo realizou neste domingo, 3, operação para retirar barricadas que teriam sido colocadas pelo tráfico de drogas na favela de Paraisópolis, zona sul da capital.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ação teve como foco o combate ao tráfico e a outras ações criminosas e "incluiu incursões em diferentes pontos da comunidade, patrulhamento ostensivo e atuação de equipes especializadas".

Ainda segundo a pasta, durante a operação, "foram retiradas barreiras físicas instaladas de forma irregular para bloquear vias, restabelecendo a circulação e o acesso em áreas da comunidade".

A operação ocorreu após uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada no sábado, 2, afirmar que o Primeiro Comando da Capital (PCC) vem implantando na comunidade amplo controle territorial com táticas atribuídas ao Comando Vermelho (CV), como a imposição de taxas a comerciantes, bloqueio de vias de acesso e fiscalização das atividades das organizações sociais.

A secretaria afirmou que a operação especial teve a participação de 60 policiais, 15 viaturas e drones, e promete manter a ação ao longo da semana.

A SSP disse ainda que as ações "integram um esforço contínuo que já apresenta resultados expressivos na região", citando a prisão de 291 suspeitos e a captura de 120 procurados pela Justiça entre janeiro e abril deste ano.

A pasta informou ainda que, no mesmo período, foram apreendidas 39 armas e mais de 1,1 tonelada de drogas.

A secretaria não informou se fez prisões ou apreensões na operação deste domingo. Informou apenas que a "presença policial em Paraisópolis é permanente e estruturada, com atuação baseada em inteligência e planejamento operacional" e que as ações das forças de segurança integram uma "estratégia contínua de ocupação e monitoramento, assegurando a presença do Estado em todo o território e a pronta resposta a qualquer atividade criminosa".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO/PM/PARAISÓPOLIS/COMBATE/TRÁFICO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda