Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Polícia investiga morte de aluna após nadar em piscina de academia de São Paulo

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma mulher de 27 anos no sábado, 7, e relatos de mal-estar entre alunos de uma academia de ginástica do Parque São Lucas, na zona leste da capital paulista. Os casos teriam ocorrido após aulas de natação em uma unidade da rede C4 Gym.

Segundo a polícia, a vítima e o marido teriam passado mal logo após a aula de natação. Ambos foram socorridos em um hospital de Santo André, no ABC Paulista, mas a aluna não sobreviveu.

A C4 Gym foi procurada, mas não se manifestou até o momento. Nas redes sociais, apenas publicou que a unidade Parque São Lucas está fechada neste domingo, 8, sem indicar o motivo.

O caso foi registrado como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde no 6º DP (Santo André). Será investigado, contudo, pelo 42º DP (Parque São Lucas).

A polícia determinou a realização de exames periciais no local. Na manhã deste domingo, 8, um homem foi até a delegacia para relatar que seu filho de 14 anos também apresentou mal-estar após utilizar a mesma piscina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aluna

academia

natação

morte

SP

investigação
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda