Polícia investiga morte de aluna após nadar em piscina de academia de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de uma mulher de 27 anos no sábado, 7, e relatos de mal-estar entre alunos de uma academia de ginástica do Parque São Lucas, na zona leste da capital paulista. Os casos teriam ocorrido após aulas de natação em uma unidade da rede C4 Gym.

Segundo a polícia, a vítima e o marido teriam passado mal logo após a aula de natação. Ambos foram socorridos em um hospital de Santo André, no ABC Paulista, mas a aluna não sobreviveu.

A C4 Gym foi procurada, mas não se manifestou até o momento. Nas redes sociais, apenas publicou que a unidade Parque São Lucas está fechada neste domingo, 8, sem indicar o motivo.

O caso foi registrado como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde no 6º DP (Santo André). Será investigado, contudo, pelo 42º DP (Parque São Lucas).

A polícia determinou a realização de exames periciais no local. Na manhã deste domingo, 8, um homem foi até a delegacia para relatar que seu filho de 14 anos também apresentou mal-estar após utilizar a mesma piscina.