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Polícia investiga lista de colégio em que alunas são classificadas por categorias sexuais

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de uma lista criada por alunos do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, na zona sudoeste, em que colegas foram classificadas em categorias com conotação sexual.

O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Agentes realizam diligências para apurar os fatos.

A lista foi criada em uma plataforma online no formato "tier list", em que temas são divididos em categorias pré-estabelecidas. As estudantes foram classificadas nas categorias "GOAT" ("melhor de todos os tempos", em inglês), "Comeria no lucro", "Bêbado vai', "Me arrependi depois' e "Nem olharia".

Em nota, o Colégio Cruzeiro diz que registrou um boletim de ocorrência, denunciou o caso à plataforma, que já retirou o conteúdo.

"O Colégio Cruzeiro, sintonizado com as questões da sociedade contemporânea, reprova e repudia quaisquer atitudes que exponham estudantes. Registramos um boletim de ocorrência, fizemos uma denúncia à plataforma de veiculação exigindo a retirada do conteúdo (já retirado do ar), alertamos os responsáveis e estamos dando apoio às alunas e suas famílias", diz.

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COLÉGIO/RIO/LISTA/ALUNAS/MISOGINIA/INVESTIGAÇÃO
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