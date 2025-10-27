Capa Jornal Amazônia
Polícia investiga intoxicação de funcionários de PS em SC após consumo de refrigerante

Estadão Conteúdo

Um caso de intoxicação após o consumo de refrigerante no pronto-socorro de Santa Cecília (SC) está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Dois suspeitos de envolvimento no caso, tia e sobrinho, foram presos em uma operação na última quinta-feira, 23.

Segundo a polícia, 11 servidores da unidade de saúde relataram sintomas de intoxicação na terça-feira, 21. Conforme a Secretaria de Saúde do município, os funcionários apresentaram sintomas como náusea, tontura e desorientação. "Todos foram atendidos imediatamente, fizeram exames e foram medicados", afirmou o órgão em nota.

Os servidores passaram mal depois de beber um refrigerante de 2 litros deixado no local pela tia de um servidor que está afastado por denúncias de importunação sexual feitas por funcionárias do pronto-socorro, informou a polícia. O caso de assédio foi registrado em 8 de outubro.

Todos os alimentos e bebidas ingeridos pelas vítimas foram encaminhados à Polícia Científica, e o laudo técnico ainda não foi concluído. Os policiais já ouviram servidores e também tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança.

A cozinha usada pelos funcionários do local chegou a ser interditada para passar por desinfecção, mas foi reaberta na quarta-feira, 22.

