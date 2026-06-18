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Polícia investiga denúncia de estupro coletivo contra adolescente em Minas Gerais

Estadão Conteúdo

Uma adolescente de 17 anos denunciou ter sido vítima de estupro coletivo durante uma festa realizada em sua casa, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, todos os suspeitos apontados pela vítima também são menores de idade.

Por envolver vítima e investigados menores de idade, os nomes dos adolescentes não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com informações registradas pela polícia, o caso ocorreu na noite da última quinta-feira, 11, no bairro Arvoredo. A adolescente estava sozinha em casa e convidou amigos para um churrasco. A PM informou que os participantes consumiram bebidas alcoólicas.

De acordo com o relato da adolescente à polícia, parte dos convidados deixou o local ao longo da noite, e ela permaneceu na residência com quatro adolescentes. A jovem afirmou que já estava embriagada quando os abusos começaram.

De acordo com seu depoimento, inicialmente dois dos rapazes praticaram os atos, enquanto um terceiro observava. Em seguida, ela diz ter perdido a consciência e não se lembrar do que aconteceu depois. A vítima relatou ainda que um dos envolvidos era um amigo de infância. A Polícia Militar afirma que ele admitiu participação nos atos.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que as primeiras providências investigativas foram adotadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.

"Concluída essa etapa inicial, o inquérito policial está sendo encaminhado, nesta data, à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que dará continuidade às investigações", informou a corporação.

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