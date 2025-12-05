Polícia Federal encontra bunker com 613 kg de cocaína em empresa de fachada em Santa Catarina

A Polícia Federal apreendeu 613kg de cocaína em Blumenau durante operação de combate ao tráfico internacional de drogas. A ação, que contou com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, resultou na prisão de um homem.

A substância ilícita estava escondida em um bunker, localizado no subsolo de um galpão. O imóvel pertence a uma empresa de exportação de ligas metálicas, que servia de fachada para o esquema criminoso.

A operação aconteceu na terça-feira, dia 2. Além da apreensão da droga, a PF cumpriu mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis, ligado ao suspeito detido, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos.

Empresa era fachada para envio de cocaína à Europa

As investigações revelaram que a empresa de ligas metálicas funcionava como disfarce para um esquema permanente de envio de cocaína para a Europa. O galpão era utilizado para o preparo e armazenamento da droga antes do transporte internacional.

Estrutura criminosa internacional

O inquérito indicou a existência de uma estrutura criminosa internacional, com base em Santa Catarina. Essa organização combinava o apoio logístico de cidadãos brasileiros e a liderança de cidadãos estrangeiros.

Entre os investigados estão cidadãos britânicos, com histórico de tráfico internacional na Inglaterra, e que são procurados internacionalmente.