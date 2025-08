Polícia espera laudo e chama funcionários para depor após morte de mulher em piscina de motel

A Polícia Civil de São Paulo espera o laudo da perícia para determinar a causa do óbito de uma mulher de 30 anos encontrada morta, na sexta-feira, 1°, dentro de uma piscina do motel Astúrias, em Pinheiros, na capital paulista. O homem que levou a vítima até a suíte foi ouvido pela polícia e liberado. O caso é investigado como morte suspeita.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), os exames periciais foram solicitados e estão sendo elaborados. Assim que forem finalizados, serão analisados pela autoridade policial. "Demais diligências seguem em andamento com o objetivo de esclarecer os fatos", diz.

O homem que estava com a mulher no motel não teve o nome divulgado. Procurada, a direção do Astúrias não deu retorno. Por telefone, a atendente diz que não está autorizada a passar o contato dos gestores.

A reportagem apurou que os funcionários que estavam em serviço no período em que a vítima permaneceu na suíte estão sendo chamados para prestar depoimentos. A investigação quer esclarecer se houve contato com a mulher no momento em que o homem deixava o motel sozinho, conforme a informação preliminar dada à polícia. Nos motéis, é norma não permitir a saída de um hóspede sem a companhia ou a anuência do acompanhante.

Os responsáveis pelo motel disseram à polícia que a vítima chegou ao local acompanhada de um homem na noite de quinta-feira, 31, em um carro Mercedes Benz. O homem deixou o motel algumas horas depois, desacompanhado. Com base na política de permitir a saída de um dos hóspedes apenas com a concordância do outro, um funcionário teria entrado em contato com a mulher nesse momento. Ela teria dado o aval.

Passado o período de permanência, como a mulher não saiu, nem fez contato, os funcionários tentaram falar com ela pelo interfone várias vezes para confirmar a prorrogação da estadia. Ela não atendeu e eles decidiram entrar na suíte com a chave reserva, encontrando o corpo na piscina.

A polícia foi acionada. Segundo a informação dos funcionários, o homem retornou no dia seguinte acompanhado de outra mulher. Ele foi abordado pela polícia e levado para prestar esclarecimentos no 14° DP. Com base no conteúdo dos depoimentos, o homem pode ser convocado a prestar novos esclarecimentos.

O motel fica localizado na Avenida Doutora Ruth Cardoso, próximo à Ponte Eusébio Matoso. O estabelecimento funciona no local há mais de duas décadas. Segundo o site, nas suítes com piscinas, o pernoite custa R$ 421 na 'Mansões' e R$ 680 na 'Presidencial'. No nome tem a ver com a região de Astúrias, na Espanha.