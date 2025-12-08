Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Polícia é acionada por suspeita de bomba em UPA no centro de SP

Estadão Conteúdo

Um objeto parecido com uma bomba dentro da mochila de um paciente mobilizou a Polícia Militar (PM) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, no fim da manhã desta segunda-feira, 8. O local foi isolado pela polícia.

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estavam no local para checar se objeto é ou não um artefato explosivo até a última atualização desta reportagem.

Segundo a PM, a ocorrência teve início na Estação da Sé, também no centro da capital paulista, onde um homem feriu a si mesmo com uma faca. Ele foi contido por agentes do Metrô e levado para a UPA Vergueiro.

O homem morreu no local em razão dos ferimentos, informou a polícia. Na bolsa dele, conforme a PM, havia um objeto que parecia ser um artefato explosivo.

