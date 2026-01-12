Polícia do Rio liberta quatro reféns e chefe do tráfico em comunidade de Niterói é morto

A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro libertou no domingo, 11, quatro reféns que eram mantidos em cárcere privado no Morro do Estado, em Niterói. Dois criminosos foram presos na ação e o chefe do tráfico de drogas da região foi morto.

As quatro vítimas foram libertadas sem qualquer ferimento. Ainda durante a ação, a PM apreendeu armamento e prendeu um suspeito, que foi ferido e encaminhado para atendimento hospitalar.

De acordo com o governo do Rio, o criminoso morto na ação "possuía mandado de prisão em aberto e extensa ficha criminal, com anotações por homicídio, roubo e tráfico de drogas".

"A atuação da Polícia Militar foi extremamente técnica, responsável e decisiva. Nossa prioridade é sempre a preservação de vidas, e essa operação mostra o preparo dos policiais para agir com firmeza, garantindo a integridade das vítimas e protegendo a população. Os quatro reféns foram libertados sem ferimentos, o que demonstra o alto nível de profissionalismo da PM", afirmou o governador Cláudio Castro (PL).

A operação teve início após informações recebidas pelo Disque-Denúncia, que indicavam a presença de homens armados circulando pela Rua Doutor Celestino, na região central de Niterói. Segundo os relatos, os criminosos invadiram um imóvel e passaram a manter pessoas sob ameaça.

Com a chegada das equipes do 12º BPM (Niterói), houve confronto. Dois criminosos foram baleados. O chefe do tráfico do Morro do Estado não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O segundo suspeito ferido foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Outros dois criminosos foram detidos.

Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil, duas pistolas, seis carregadores de fuzil, uma granada, material entorpecente, sete rádios transmissores, além de um coturno e um colete balístico.