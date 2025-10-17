Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Polícia descobre 2 postos no ABC Paulista suspeitos de fornecer metanol para bebidas

Os postos estão localizados em Santo André e São Bernardo do Campo

Estadão Conteúdo
fonte

O Ministério da Saúde já iniciou o envio de etanol farmacêutico para combater as intoxicações por metanol (Freepik)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo descobriu dois postos de combustíveis suspeito de fornecer etanol adulterado com metanol utilizado para falsificar e adulterar bebidas alcoólicas em São Paulo. A descoberta foi feita em operação nesta sexta-feira, 17.

Os postos estão localizados em Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A ação é um desdobramento da operação realizada na semana passada, que desmantelou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo. Na ocasião, Vanessa Maria da Silva foi apontada como responsável pela fábrica clandestina e presa em flagrante.

As investigações mostram que parte do núcleo familiar de Vanessa - cunhado, marido e pai - também participavam do esquema criminoso.

"A principal hipótese é que a bebida adulterada saiu da fábrica da Vanessa", diz Artur Dian, delegado-geral.

Dois homens, de 54 e 46 anos, morreram após o consumo de bebida adulterada em um bar na Mooca, zona leste de São Paulo. "A Polícia Civil acredita que todos os casos estão relacionados ao mesmo grupo criminoso", acrescentou a pasta.

Durante as buscas realizadas nesta sexta, foi apreendido, inclusive, o celular do homem que fornecia os vasilhames usados na falsificação. "Os investigadores também identificaram o fornecedor da bebida consumida por uma das vítimas", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Palo (SSP).

Intoxicação por metanol no País

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu de 32 na segunda-feira, 13, para 41 na quarta-feira, 15, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde.

As mortes por intoxicação pela substância no País subiram de cinco para oito, informou o boletim.

Duas novas mortes foram registradas em Pernambuco e uma em São Paulo. Com isso, o Estado paulista chegou a seis óbitos por intoxicação por metanol.

