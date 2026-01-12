Capa Jornal Amazônia
Polícia confirma que corpo encontrado em mata é de PM desaparecido

Estadão Conteúdo

Exames do Instituto Médico-Legal (IML) confirmaram nesta segunda-feira, 12, que o corpo localizado em uma área de mata, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo é do policial militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos. Ele desapareceu após discutir com um traficante na semana passada.

O corpo foi liberado pelo IML de Taboão da Serra, mas a retirada pela funerária está prevista para as 8h30 desta segunda-feira. O sepultamento deve ocorrer no Cemitério Cerejeiras, no Jardim Ângela, na zona sul da capital.

De acordo com a Polícia Militar, a identificação foi feita por meio de impressões digitais, e não por reconhecimento visual, o que contribuiu para a demora na confirmação da identidade.

Em nota, a corporação informou que a família segue recebendo apoio da Polícia Militar, além de assistência de amigos e de um advogado particular. O PM atuava no Comando de Policiamento de Área 10, em Santo Amaro, e estava de férias.

Santana desapareceu na noite de quarta-feira, 7, na zona sul de São Paulo. O carro dele foi encontrado carbonizado, na quinta, 8, em Itapecerica da Serra, também na região metropolitana da capital.

Três pessoas foram presas ainda na quarta-feira por suspeita de envolvimento no sumiço do policial militar. Uma delas afirmou aos investigadores que o PM foi morto pelo crime organizado.

Segundo a investigação, a suspeita é a de que o PM desapareceu após discutir com um homem envolvido com o tráfico de drogas em uma comunidade na zona sul de São Paulo. Durante a discussão, ele teria revelado que era policial.

Palavras-chave

CABO/PM/DESAPARECIMENTO

morte
Variedades
