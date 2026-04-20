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Polícia Civil do Rio faz operação no Vidigal; turistas ficam ilhados no alto de morro vizinho

A Polícia Civil do RJ e a Secretaria de Estado de Segurança Pública informaram que não houve feridos na operação

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) realizaram na manhã desta segunda-feira, 20, uma operação no Morro do Vidigal, na zona sul da capital fluminense, para prender Edinaldo Pereira Souza, o Dada, que seria um líder da facção Comando Vermelho (CV) na Bahia. A operação gerou transtornos para turistas e moradores que estavam na área.

A Polícia Civil do RJ e a Secretaria de Estado de Segurança Pública informaram que não houve feridos na operação. Foram feitas três prisões, sendo uma de uma mulher foragida e dois de homens presos em flagrante.

Foram apreendidos um fuzil, uma espingarda, uma pistola, munições, rádios transmissores e aparelhos celulares, além de grande quantidade de drogas.

"Dada" seria líder do CV na região de Caraíva, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Ele fugiu de um presídio na Bahia com outros 15 detentos em 2024 e buscou refúgio no Rio de Janeiro, inicialmente na Rocinha, sob a proteção do CV. Nos últimos dias, teria alugado uma casa no Vidigal e estava dando uma festa quando a operação começou. Ele teria conseguido fugir.

A operação teve tiroteio entre policiais e criminosos e gerou transtornos. A avenida Oscar Niemeyer, que liga os bairros de São Conrado e Leblon, teve a circulação interrompida pelos criminosos com um ônibus atravessado e contêineres.

A via foi liberada por volta das 6h50 da manhã, com apoio da Polícia Militar, que escoltou motoristas e desfez as barreiras.

Cerca de 200 turistas que estavam no morro Dois Irmãos para ver o nascer do sol acabaram ilhados e sem poder descer, já que o caminho de acesso e saída do local passa pelo Vidigal, morro vizinho. Os turistas foram orientados a ficarem abaixados durante a troca de tiros, segundo relatos feitos a canais de televisão.

Eles conseguiram deixar o alto do Dois Irmãos por volta das 7h20, em meio a blindados e viaturas das Polícias, quando a situação já estava mais tranquila.

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Palavras-chave

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Rio de Janeiro

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