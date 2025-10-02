Polícia Civil de SP emite 1,5 mil alertas para celulares rastreados com queixa de roubo

A Polícia Civil de São Paulo emitiu cerca de 1,5 mil notificações para pessoas que estão em posse de aparelhos de celular rastreados com queixa de roubo. Trata-se de uma nova etapa para tentar recuperar aparelhos com restrição criminal que foram ativados por outras pessoas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, os celulares foram identificados após o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia.

"As pessoas que receberem a notificação terão três dias para comparecer à delegacia e comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntariamente. Caso não atendam à intimação, podem responder por crime de receptação, a depender do caso", afirma a secretaria.

De acordo com o Núcleo Estratégico Interdisciplinar do sistema SP Mobile, a maioria das pessoas notificadas em fases anteriores alegou ter comprado seus celulares de terceiros ou estabelecimentos comerciais, desconhecendo a origem dos aparelhos.

Em setembro, pessoas receberam o alerta no celular em mais uma fase do programa. Com a ação, quase 300 celulares furtados ou roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas.

De janeiro a agosto deste ano, 173,3 mil celulares foram furtados ou roubados no Estado de São Paulo.

SP Mobile

O projeto, que integra de maneira organizada ações de prevenção e repressão ao furto e roubo de celulares, começou pela capital paulista e se expandiu para todo o Estado paulista em junho deste ano.

Desde o início do programa, mais de 8 mil celulares furtados ou roubados foram recuperados, dos quais 3,8 mil já foram devolvidos aos seus proprietários.