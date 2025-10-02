Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Polícia Civil de SP emite 1,5 mil alertas para celulares rastreados com queixa de roubo

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo emitiu cerca de 1,5 mil notificações para pessoas que estão em posse de aparelhos de celular rastreados com queixa de roubo. Trata-se de uma nova etapa para tentar recuperar aparelhos com restrição criminal que foram ativados por outras pessoas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, os celulares foram identificados após o cruzamento de informações de boletins de ocorrência com os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia.

"As pessoas que receberem a notificação terão três dias para comparecer à delegacia e comprovar a legalidade do aparelho ou fazer a devolução voluntariamente. Caso não atendam à intimação, podem responder por crime de receptação, a depender do caso", afirma a secretaria.

De acordo com o Núcleo Estratégico Interdisciplinar do sistema SP Mobile, a maioria das pessoas notificadas em fases anteriores alegou ter comprado seus celulares de terceiros ou estabelecimentos comerciais, desconhecendo a origem dos aparelhos.

Em setembro, pessoas receberam o alerta no celular em mais uma fase do programa. Com a ação, quase 300 celulares furtados ou roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas.

De janeiro a agosto deste ano, 173,3 mil celulares foram furtados ou roubados no Estado de São Paulo.

SP Mobile

O projeto, que integra de maneira organizada ações de prevenção e repressão ao furto e roubo de celulares, começou pela capital paulista e se expandiu para todo o Estado paulista em junho deste ano.

Desde o início do programa, mais de 8 mil celulares furtados ou roubados foram recuperados, dos quais 3,8 mil já foram devolvidos aos seus proprietários.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia civil

alerta

roubo

celulares
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda