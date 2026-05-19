Polícia busca por criminosos que mataram irmão de PM na zona sul de SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga como latrocínio a morte do irmão de um policial militar na noite de domingo, 17. A vítima foi baleada e morta após reagir a um assalto na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. A polícia ainda busca pelos dois criminosos conseguiram fugir.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou nesta terça-feira, 19, diligências estão em andamento para identificar e prender os criminosos.

Relembre o caso

A SSP informou que a vítima, de 40 anos, e o irmão, que é policial militar, estavam do lado de fora de um condomínio localizado na Rua do Símbolo, na altura do número 131, quando foram abordados por dois criminosos em uma moto.

Os suspeitos roubaram os celulares e outros pertences dos irmãos. Em determinado momento, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, que estava armado e atirou contra ela.

O policial tentou ajudar o irmão e conseguiu desarmar o suspeito. Ele efetuou disparos, mas não há confirmação de que os criminosos tenham sido atingidos. Em seguida, os dois subiram na moto e fugiram.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a SSP, o caso foi registrado como latrocínio no 89° Distrito Policial, do Jardim Taboão.