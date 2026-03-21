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Polícia britânica suspende buscas por psicóloga brasileira desaparecida na Inglaterra

Estadão Conteúdo

A Polícia de Essex, na Inglaterra, anunciou a suspensão das buscas físicas pela psicóloga brasileira Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, que está desaparecida desde o início de março no país europeu. Ao mesmo tempo, a polícia britânica acionou parceiros internacionais para conseguir informações sobre o paradeiro da brasileira.

"Continuamos determinados a fornecer aos entes queridos de Vitória as respostas de que precisam", disse a inspetora Anna Granger, que coordena as investigações.

Vitória, que é de Fortaleza e viajou para a Europa em janeiro para fazer cursos na área de psicologia, estava hospedada na casa de uma amiga, em Colchester, no Reino Unido. No período, ela chegou a fazer um curso em Marrocos, no norte da África.

Familiares e amigos perderam contato com ela no dia 3 de março. A polícia britânica iniciou as buscas e conseguiu imagens de câmeras que mostraram a brasileira em uma área portuária, na região de Essex.

A polícia mobilizou equipes e, durante mais de duas semanas, realizou buscas em uma área extensa da cidade litorânea, em terra e no mar. Foram encontrados alguns objetos que seriam da brasileira.

Na sexta-feira, 20, a polícia anunciou a suspensão das buscas físicas. "Continuamos a explorar diversas linhas de investigação e estamos trabalhando com parceiros internacionais para garantir não deixar nada de fora enquanto buscamos construir um quadro completo dos dias e horas antes do desaparecimento de Vitória", disse Anna, em postagem no site oficial da Polícia de Essex.

Segundo ela, a investigação vai continuar analisando os dados de comunicação e financeiro. A Justiça brasileira autorizou a quebra dos sigilos telefônicos e bancários da cidadã nacional.

Além de recuperar as conversas recentes de Vitória pelo celular, o objetivo é verificar eventuais movimentações financeiras feitas em suas contas bancárias, após o desaparecimento da psicóloga. O conteúdo de um notebook da brasileira também é analisado.

A mãe de Vitória, Gleyz Barreto, e o namorado da psicóloga, Janilson Gomes, permanecem na Inglaterra acompanhando e dando apoio ao trabalho da polícia. A reportagem tenta contato com o pai de Vitória, que permanece no Brasil.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, e está em contato com as autoridades locais e com a família da brasileira, a quem tem sido prestada a devida assistência consular.

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Palavras-chave

PSICÓLOGA/VITÓRIA BARRETO/DESAPARECIMENTO/INGLATERRA/BUSCAS/SUSPENSÃO
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