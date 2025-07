Polícia apreende namorada de adolescente que matou os pais no Rio

A Polícia Civil de Mato Grosso apreendeu, na noite desta segunda-feira, 30, a namorada, de 15 anos, do adolescente que matou os pais e o irmão em Itaperuna, no Rio de Janeiro. A garota já tinha sido escutada e seu notebook havia sido apreendido. A polícia descobriu que todo o crime foi comunicado pelo garoto, de 14 anos, em tempo real à namorada.

"A menor participou ativamente incentivando o adolescente a cometer os crimes. Após matar o pai, ele enviou um áudio para ela: matei meu pai, e ela respondeu: atira nela agora, se referindo à mãe dele", contou o delegado Matheus Soares, titular da Delegacia de Água Boa.

O casal se conheceu em jogos online e conversa há seis anos. Após a análise do diálogo dos adolescentes, a garota foi apreendida.

"Durante a apuração, o que se constatou é que a motivação era só uma: o desejo do adolescente de vir e ficar junto com ela. Essa foi a razão pela qual ele matou toda a família, pois, dias antes, a mãe tinha negado que ele viesse do Rio de Janeiro para Mato Grosso", disse o delegado.

As análises das mensagens apontaram, segundo o delegado, que o adolescente tinha total desprezo pelos pais, já expressava anteriormente a vontade de matá-los, especialmente o pai, e que a negativa para vir para Mato Grosso "foi apenas o motivo que ele esperava".

Após o crime, "os dois continuaram trocando juras de amor e fazendo brincadeiras por mensagens", relata Soares.

"E a adolescente disse estar orgulhosa de que o namorado tenha feito isso só para ficar com ela, chegando a brincar falando nunca pensei que alguém faria isso por mim". Eles também discutiram várias formas de se desfazer dos corpos".

Segundo a investigação policial, os diálogos entre o casal apontaram que os dois tinham intenção de matar a mãe da adolescente em Mato Grosso, caso ele conseguisse vir conhecê-la.

"Ao ser comunicada sobre a possível participação da filha, a mãe da adolescente de Mato Grosso não acreditou na Polícia Civil, afirmando que ela é uma menina exemplar, que só tira notas boas na escola e a acompanha em tudo", disse o delegado.

A adolescente está na Delegacia de Água Boa, à disposição da Justiça.