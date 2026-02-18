PMs são flagrados agredindo militar do Exército após apresentação de megabloco no Ibirapuera

Um vídeo postado em redes sociais mostra um grupo de policiais militares agredindo um homem, depois identificado como militar do Exército, no circuito de Carnaval do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o homem teria desacatado os policiais. A abordagem aconteceu por volta das 17 horas desta terça-feira, 17, após a dispersão de um megabloco. Depois de ser derrubado com um mata-leão, o homem foi algemado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) diz que não compactua com excessos ou desvios de conduta de seus agentes e informa que as imagens são devidamente analisadas. Diz ainda que, ao ser abordado, o homem se negou a apresentar documentação, ofendeu e investiu contra os policiais, tendo sido usadas técnicas de contenção (veja abaixo a nota na íntegra).

A reportagem entrou em contato como o Exército Brasileiro e aguarda retorno.

O vídeo mostra os policiais aplicando um golpe de mata-leão no homem, que se debate. Outros agentes o seguram pelos braços e pernas, enquanto outros aplicam golpes com cassetete em sua barriga e nas costas. Ele recebe também socos e chutes. As imagens mostram ao menos cinco policiais agredindo o homem.

A abordagem aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, em área externa ao Parque do Ibirapuera, após a apresentação do bloco Solteiro não Trai, do cantor Gustavo Mioto. As imagens mostram que o jovem é abordado próximo das grades de contenção usadas no evento. O local ainda estava cheio de foliões. Após as agressões, um policial tenta manter os expectadores afastados.

Só depois, ao ser conduzido ao 27.o Distrito Policial, o homem foi identificado como militar do Exército. Os policiais, então, comunicaram a Polícia do Exército.

O que diz a SSP

"A SSP não compactua com excessos ou desvios de conduta de seus agentes e informa que as imagens são devidamente analisadas. A Polícia Militar informa que, na tarde desta terça-feira (17), durante a Operação Carnaval no Parque Ibirapuera, na zona sul da Capital, um homem foi detido após desacatar e agredir policiais militares que realizavam o patrulhamento no local.

O rapaz, posteriormente identificado como integrante das Forças Armadas, ofendeu verbalmente os agentes, se negou a apresentar documento de identificação e investiu fisicamente contra a equipe. Técnicas de contenção e algemas foram utilizadas para resguardar a integridade da equipe e do próprio abordado, que foi levado ao 27º Distrito Policial. A Polícia do Exército foi comunicada e tomou as medidas cabíveis."