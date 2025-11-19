Capa Jornal Amazônia
PMs são atropelados em acostamento da Imigrantes após ajudarem motorista a trocar pneu

Estadão Conteúdo

Dois policiais militares estão internados em estado grave após serem atropelados no acostamento da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Segundo a PM, o acidente ocorreu na noite desta terça-feira, 18, às 22h37.

Os PMs prestavam apoio a um motorista na troca de pneu quando foram atingidos por um caminhão que perdeu o controle. O 2º sargento PM Borges, está entubado e aguarda avaliação de um neurologista.

O soldado PM Joelson, passou por procedimento cirúrgico, sofreu uma nova parada cardiorrespiratória e também está entubado. O motorista do caminhão, que estava junto aos policiais na troca do pneu, sofreu lesões leves, mas está consciente e em recuperação.

A Polícia Militar afirma que presta apoio aos policiais e ao motorista, bem como aos seus familiares, acompanhando de perto o estado de saúde dos envolvidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

PMs/ACIDENTE/RODOVIA/IMIGRANTES
