O Liberal chevron right Variedades chevron right

PMs puxam cabelo e agridem comerciante no Brás, em SP; polícia diz apurar denúncias

Estadão Conteúdo

Uma comerciante do Brás, no centro de São Paulo, foi agredida durante operação contra o comércio irregular na região. A ação foi filmada e o vídeo divulgado em redes sociais. Nas imagens, é possível ver os PMs puxando o cabelo da mulher e atirando ela no chão. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que analisa e apura a conduta dos policiais.

Ainda de acordo com a SSP, na ocasião, a PM apoiava agentes municipais quando houve resistência de um casal de comerciantes. O homem teria ofendido os agentes durante a apreensão das mercadorias e populares tentaram impedir a atuação dos agentes.

O caso foi registrado como desacato e resistência no 8º DP. A PM reforça que os policiais, mesmo em apoio ao município, "têm o compromisso de atuar em conformidade com os protocolos institucionais e a legislação vigente."

"A instituição não compactua com excessos de seus integrantes e pune com rigor aqueles que infringem a lei ou desrespeitam os procedimentos da corporação."

