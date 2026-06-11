Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Variedades chevron right

PMs arrombam porta e prendem outra vez fiscal da Fazenda que chefiou esquema de R$ 1 bi

A prisão de Artur foi realizada por volta das 6h

Estadão Conteúdo

Solto há uma semana, o ex-auditor fiscal da Fazenda de São Paulo Artur Gomes da Silva Neto voltou à prisão por determinação do juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens da Capital. Apontado pelo Ministério Público como líder de um esquema bilionário de corrupção no Fisco paulista, Artur foi preso na quarta-feira, 10, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.

O Estadão pediu manifestação da defesa de Artur. O espaço está aberto.

A prisão de Artur foi realizada por volta das 6h. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes precisaram arrombar a porta da residência porque o ex-auditor não atendeu aos chamados para abrir o imóvel. Durante a ação, foram apreendidos R$ 10 mil em espécie.

Após a captura, Artur foi levado para a carceragem da Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires e, posteriormente, encaminhado à Cadeia Pública de Santo André.

Na decisão que autorizou a prisão preventiva, o juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner anota que "Artur foi apontado como o comandante do maior esquema de corrupção da história da SEFAZ-SP".

O magistrado avalia que Artur "exercia papel central no grupo criminoso destinado a prática de crimes envolvendo a movimentação de expressiva quantia de dinheiro, tratando-se de grupo complexo e com facilidade na reinserção de membros nas atividades ilícitas".

"As particularidades e complexidade do crime evidenciam o risco concreto de destruição de provas, além da comunicação entre os integrantes do grupo criminoso", assegura a decisão.

No dia 28 de maio, o juiz Thiago Baldani Gomes De Filippo, da 1ª Vara de Crimes Tributários de São Paulo, revogou um primeiro decreto de prisão preventiva de Artur Gomes da Silva Neto, principal alvo da Operação Ícaro e suspeito de receber R$ 1 bilhão de gigantes do varejo, entre elas Ultrafarma e Fast Shop, segundo investigação do Ministério Público de São Paulo.

Principal alvo da Operação Ícaro, Artur foi detido pela primeira vez em agosto de 2025. Ele permaneceu 294 dias preso preventivamente até obter a substituição da custódia por medidas cautelares.

Artur é réu confesso, chegou a tentar um acordo de delação premiada que não foi aceito, e as investigações o colocam no topo da organização criminosa como mentor do esquema bilionário de propinas envolvendo a devolução antecipada de créditos de ICMS.

Segundo os promotores do Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos, o Gedec, Artur teria orientado empresas em pedidos de ressarcimento de créditos de ICMS-ST, compilando documentos para serem enviados à Secretaria da Fazenda e, em alguns casos, acelerando procedimentos e autorizando internamente os pedidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Ícaro

ex-auditor

nova prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda